Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı

13.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:54

Manisa'da 6 yıl önce kombi üretimiyle faaliyete başlayan Alman ısı teknikleri üreticisi Viessmann, kentte ürettiği kombilerin yüzde 70'ini 20 ülkeye ihraç ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2013'te kombi üretimine başlayan Viessmann'ın faaliyetleri, şirketin Türkiye genel müdürü Celalettin Çelik ve Manisa fabrikası genel müdürü Nurten Üner'in katılımıyla düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Şirketin Türkiye'deki 25'inci yılı dolayısıyla Manisa'daki fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Viessmann Genel Müdürü Celalettin Çelik, Türkiye'nin en çok su ısıtıcısı ihracatı yapan ilk 3 firması arasında yer aldıklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada 2019 yılı için üretim rakamımızın yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Kullandığımız parçaların da yüzde 70'i yerli üretim. Bu yüzde 70'in büyük bir kısmı da Manisa ve İzmir'de, bir kısmı da Gebze, Bursa İstanbul'dan temin ediliyor." dedi.

Türkiye'de iklimlendirme sektörünün en önemli faktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ürettiğimiz kombiler iç pazarın yanı sıra başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmeye başladık. 2013 yılında Manisa fabrikamızın açılmasıyla yerli üretici ve ihracatçı kimliğini kazandık. Bugün 300 kişiyi istihdam ediyoruz. Üretimin yüzde 70'ini kapsayan bir ihracat oranımız var, 3 kıtada 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bütün şirketler dağılan iç pazarda çıkış noktasını dışarıda aramaya başladılar ve ihracat oranları ciddi oranda arttı. Buna paralel olarak şirketler verimlilik ve üretkenlik üzerine daha çok kafa yormaya başladılar. Bu da bir anlamda direnci ve ihracat ayağını güçlendirerek şirketlere sağlıklı bir ortam sağlıyor."

Basın toplantısının ardından şirket yetkilileri gazetecilere fabrikayı gezdirdi.

Kaynak: AA