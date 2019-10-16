Manisa'daki spor tesisinin açılışı öncesi son inceleme

16.10.2019 14:40

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamlayarak Manisalıların hizmetine sunduğu Fikri Bayrıl ve Tevfik Lav Spor Tesisleri, 17 Ekim Perşembe günü açılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte Tevfik Lav Spor Tesislerinde açılış öncesi incelemede bulundu.



Spora yaptığı yatırımlarla yaptığı yatımlarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamlayarak Manisalıların hizmetine sunduğu Fikri Bayrıl ve Tevfik Lav Spor Tesisleri, Perşembe günü açılıyor. Açılış öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte, Tevfik Lav Spor Tesislerinde incelemede bulundu. Başkan Ergün ve Vali Deniz'e Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan,Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, Manisa Futbol Kulübü Yönetimi, Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Başkan Danışmanları eşlik etti.



Vali Deniz'den tesise tam not



Başkan Ergün, Vali Deniz ve beraberindekiler, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yatakhane binasından futbol sahasına kadar tüm donatı alanlarını gezdi. Modern tesiste yer alan tenis kortta teniste oynayan Vali Deniz, spor tesisiyle ilgili beğenilerini sundu. Vali Deniz'e büyükşehir belediyesinin spor yatırımlarını ve spora verdikleri önemi anlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 Ekim Perşembe günü, saat 16.00'da gerçekleştirecekleri açılış törenine tüm Manisalıları davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA