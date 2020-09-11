Üretici, kuru üzümünü satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu Manisa'da çok sayıda üretici Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifine ürününü satabilmek için alım merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Manisa'da çok sayıda üretici Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifine ürününü satabilmek için alım merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bağ bozumu sonrası kuruttuğu üzümlerini sergiden alan çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fiyatlarla alan Tariş'e satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tariş'in bu gece 23.59'a kadar alım yapacağını açıklamasının ardından çok sayıda üretici, alım merkezlerine akın etti. Turgutlu, Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerine geceden gidip traktör römorkunda sabahlayan üreticiler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

AA ekibi, Salihli alım merkezleri önünde oluşan traktör yoğunluğunu havadan görüntüledi.

Üreticilerden Celal Keskin kuru üzümünü Tariş'e satmak için dün akşam 17.00 sıralarında kuyruğa girdiğini belirterek, "24 saattir bekliyoruz, daha 2-3 saat bekleriz diye tahmin ediyorum." dedi.

Yüksel Ergen de bu gece alımların sona ereceğine dikkati çekerek, "Son gün olduğu için mecburuz, 24 saattir bekliyoruz, zaman zaman hızlanıyor zaman zaman hiç ilerlemiyor." diye konuştu.

Muammer Çelik de 26 saattir sırada beklediğini anlatarak, "Diğer arkadaşlar da aynı 25-30 saattir bekleyenler var. Önceki günlerde bu kadar yoğunluk yoktu. Halen sergide üzümü bekleyen üreticilerimiz var. Tariş'in alımı erken kapatması üreticiler için iyi olmadı. En azından eylül sonuna kadar devam edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Tariş yetkilileri ise bu gece sadece üyelerinden üzüm alımının sona ereceğine dikkati çekerek, yapılan protokol gereği gelecek hafta da TMO adına kuru üzüm almaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA