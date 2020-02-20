Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor

20.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:56

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.'nin seracılık yatırımının Manisa'da hayata geçirilmesi kapsamındaki çalışmaların son durumu Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.



Valilik Brifing Salonu'ndaki toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kula Kaymakamı Kemal Duru, SERA A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Candan, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilgili birim temsilcileri katıldı.



Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alınırken, üretim faaliyetlerinin başlayabilmesi için izlenmesi gereken yol hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yaptığı konuşmada sondaj faaliyetlerinin kısa zaman içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Deniz, jeotermal kaynaklı teknolojik sera faaliyetlerinin bölge çiftçisine önemli kazanç sağlayacağını söyledi. Jeotermal suyla ısıtılan seralarda 12 ay süresince üretim yapılabildiğini söyleyen Vali Deniz, "Manisa'daki sanayi faaliyetleri içerisinde tarıma dayalı sanayi kuruluşları önemli bir yere sahip. Bölgemizin verimli topraklarında üretilen ürünlerimiz kendi iç pazarımızın yanı sıra yurt dışındaki birçok ülkeden de talep görüyor. Alaşehir, Salihli ve Kula bölgelerimizdeki jeotermal kaynaklarımızı bu noktada değerlendirdiğimizde yılın 12 ayını kapsayan, çevreye duyarlı, organik bir üretim gerçekleştirmek mümkün. Ayrıca topraksız tarım yöntemiyle tarıma uygun olmayan arazileri de tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılabiliriz. Bu da bölgemiz için ciddi bir katma değer demek." diye konuştu.



Toplantı sonrası Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluşu olan SERA A.Ş.'nin Genel Müdürü Mahmut Candan, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Candan, SERA A.Ş tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Deniz'e bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA