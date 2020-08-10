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Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu

Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış üzüm bağlarında hasara neden oldu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtınayla beraber yağmur üzüm bağlarında hasara neden oldu.

10.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:28

Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış üzüm bağlarında hasara neden oldu

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtınayla beraber yağmur üzüm bağlarında hasara neden oldu. Sabahın erken saatlerinde bağlarını kontrol etmeye giden üzüm üreticiler bağlarının yan yatmış şekilde görünce şoka uğradı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün etkili olan fırtına ve sağanak dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında hasara neden oldu. Sarıgöl'ün Kızılçukur, Dindarlı, Günyaka ve Karacaali mahallelerindeki üzüm bağların örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı. Ayrıca bazı üzüm bağları direkleriyle beraber yana yattı. Bağlarda meydana gelen hasar Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç tarafından incelendi. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ekiplerin alanda çalışmalara başladığını zararın yapılacak çalışmalar sonunda kesinlik kazanacağını ifade etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bağlarında zarar meydana gelen çiftçilerin banka borçlarında yapılandırmaya gidilmesi talebinde bulunarak, "Şu anda TMO yaş üzüm alımlarına hemen başlamasında yarar var. Tahminen 4 bin ton yaş üzüm çürümeye başlar. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının mutlaka yapılandırılmasının istiyoruz" dedi.

150 yıllık çınar kökünden devrildi

Öte yandan fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Dindarlı Mahallesi'nde bulunan 150 yıllık çınar da kökünden sökülerek devrildi. Çınarın 150 yıllık olduğunu belirten Dindarlı eki Muhtarı Yahya Birgili, "Bu çınar en az 150 yıllık. Ne zaman dikildiğini bilen yok ama fırtına yenik düştü" dedi.

Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu

Kaynak: İHA

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