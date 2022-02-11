Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından mavi lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemesi beklenen olan teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maça katılamayacağını bildirdi.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de güçlü kadrosuyla ligin 24'üncü haftasında kendisine 3'üncü sırada yer bulan Adana Demirspor, oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle dikkat çeken performans sergiledi. Yıldız oyuncuların yer aldığı kadrosuyla ligin güçlü takımları arasında yer alan mavi lacivertli takımda forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli, ligde oynadığı 20 maçta 10 gol kaydedip, 3 asist performansı gösterdi.