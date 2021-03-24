Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mısır basının haberine göre, İngiliz devi Mohamed için nabız yokladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmedeki opsiyon maddesi gereğince 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alabiliyor. Haberde Mohamed'in yakın bir arkadaşının, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı" dediği yazıldı. Aslan, elini hızlı tutmazsa işler karışabilir.

Galatasaray ara transfer döneminde Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu bir an önce kullanmazsa Mısırlının bonservisini almak konusunda sıkıntı yaşayabilir.

"MOSTAFA'NIN ONAYINA BAĞLI"

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

"KULÜBÜNÜN İYİ BİR PARA KAZANMASINI SAĞLAYABİLİR"

Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa bu problemi çözebilir. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mostafa Mohamed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Hafez'in Mısır basınına yaptığı açıklamanın ardından Manchester United iddiaları daha da güçlendi.

(AKŞAM)