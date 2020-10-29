Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor
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Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor

29.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:58

İngiliz devi Manchester United, Milan'ın 3 milyon euroluk teklifine sıcak bakmayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euroluk teklife sıcak bakmayan 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi, devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar, Hakan Çalhanoğlu için 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yaptı.

Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor

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