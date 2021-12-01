Manchester United gözünü ezeli rakibinin forvetine dikti! Ragnick'in ilk hedefi Timo Werner - Haberler Spor
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Manchester United gözünü ezeli rakibinin forvetine dikti! Ragnick'in ilk hedefi Timo Werner

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Manchester United gözünü ezeli rakibinin forvetine dikti! Ragnick'in ilk hedefi Timo Werner

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Ragnick'in transferde ilk hedefi netleşti. Alman hoca, yaz ayında Chelsea'nin forveti Timo Werner'i takımında görmek istiyor. Ragnick, bu transferin gerçekleşmesi için aralarında sıkı bir dostluk bulunan Maviler'in hocası Thomas Tuchel'e özel ricada bulunacak.

Manchester United'da Ole Gunnar Solkjaer'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Ralf Ragnick transferde rotasını çizdi.

TUCHEL'LE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNE YARDIMCI OLACAK

Sporx'in Bild gazetesinden aktardığı habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında Manchester United'a transfer edilmesi için yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in, Chelsea ile görüşmek istediği belirtildi. Rangnick'in Londra ekibinin başındaki Thomas Tuchel ile yakın ilişkisinin transferin gerçekleşmesine yardımcı olabileceği aktarıldı. Timo Werner bu sezon Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

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