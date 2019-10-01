Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü McTominay'dan gelirken, Arsenal'in golünü Aubameyang kaydetti.
Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.
AUBAMEYANG SONUCU BELİRLEDİ
Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.
MESUT ÖZİL KADRODA YOK
Arsenal'da Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Unai Emery tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.