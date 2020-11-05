Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor

05.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:52

Manchester United'da Başakşehir yenilgisi sonrası düğmeye basıldı. Yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i gönderip yerine Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

Manchester United yönetimi, Başakşehir maçındaki yenilgi sonrası bu sabah Mauricio Pochettino'ya menajerlik teklifini ilettiği öğrenildi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer ile son 9 maçta gelen 4 mağlubiyet ve oyunun da giderek kötüye gitmesi sonrası yeni adım atıldı. Başakşehir mağlubiyeti vec ortaya konan kötü görüntü de Manchester United yönetimini harekete geçirdi.

Menajerler aracılığıyla Manchester United ile temaslarını yürüten Pochettino'ya bu sabah Manchester United'dan teklif gitti. Everton maçından sonra Pochettino ile anlaşmanın duyurulacağı bilgisi de verildi.

Manchester United yönetiminde hala Solskjaer'e destek olanların da bulunduğu ancak Başakşehir yenilgisi sonrası değişim isteyenlerin sesinin daha yüksek çıktığı da vurgulandı.

POCHETTINO'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Pochettino, pazartesi günü Monday Night Football'a yaptığı açıklamada, "Tekrar sahalara dönmeye hazırım. Oyunun içinde olmayı istiyorum. Çalışmak, antrenman yapmak ve takımımı hazırlamak istiyorum. Umarım en kısa sürede çalışmaya geri dönerim. Bir takımla anlaşmayı iple çekiyorum" demişti.

Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor

İlgili Haberler

Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İstanbul'a geldi
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İstanbul'a geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Osman Durmuş Donald Trump
Magazin Alişan Demet Akalın Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Metin Oktay Mehmet Topal Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:52:19. #1.14#
title