Manchester United-Barcelona Maçında Lionel Messi, Kanlar İçinde Kaldı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Smalling'in müdahalesiyle kanlar içinde kalan Messi, futbolseverleri korkuttu.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle harikalar yaratan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Barcelona'yı evinde konuk etti. Mücadelede Messi sert faullere maruz kaldı.
BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI
Son dönemde de formunu üst seviyeye çıkartan Arjantinli süper yıldız Manchester savunması ile sık sık karşıya geldi. Messi'nin Smalling ile girdiği mücadele sonrası burnunda kanama meydana geldi. Bir anda yerde kanlar içinde kalan Arjantinli korkuttu. Ancak yapılan müdahaleler sonrasında Messi oyuna devam etti.
(Fanatik)
YORUMLAR (6)
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Durbunlu senin kadar bos konusan birini gormedim israil dostu biziz yani turkiye marketlerimizde enaz 50 urunun satiyorlar bizde aliyoruz hesabini Sen yap artik Kim dost Kim dusman ozcan denizde gecen gun konser vermisti belki duymussundurCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Meyve veren ağacı taşlarlar,Messi yi ameleler böyle durdurabiliyor,bu mahir futbolcuyu faulle durduruyorlar,futbol oynamasını bilmeyenler mazide Maradona,Ronaldinho gibi usta oyuncularıda faullerle durduruyorlardı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Israil dostu dediğin adam israil ile mac yapmadı bilgine ...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İsrail dostu messi’ye üzülmeye değmez.Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
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Bos bir futbolcu olmasada olur sıkıyosa Bas ka takım da oynarCevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır