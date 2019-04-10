Manchester United-Barcelona Maçında Lionel Messi, Kanlar İçinde Kaldı

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle harikalar yaratan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Barcelona'yı evinde konuk etti. Mücadelede Messi sert faullere maruz kaldı.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Son dönemde de formunu üst seviyeye çıkartan Arjantinli süper yıldız Manchester savunması ile sık sık karşıya geldi. Messi'nin Smalling ile girdiği mücadele sonrası burnunda kanama meydana geldi. Bir anda yerde kanlar içinde kalan Arjantinli korkuttu. Ancak yapılan müdahaleler sonrasında Messi oyuna devam etti.

(Fanatik)