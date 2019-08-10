Manchester City, West Ham United'ı 5-0 mağlup etti

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sezonun ilk maçında deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

10.08.2019 17:43
Manchester City, West Ham United'ı 5-0 mağlup etti

London Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City'ye farklı galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gabriel Jesus, 51., 75. ve 90. dakikalarda Sterling ve 86. dakikada penaltıdan Agüero kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City sezona 3 puanla başlarken, West Ham United sezona puansız başladı.

STERLING, TARİHE GEÇTİ

Raheem Sterling, Didier Drogba'dan sonra açılış haftasında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

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