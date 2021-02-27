Manchester City, West Ham'ı yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı
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Manchester City, West Ham'ı yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı

27.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:31
Manchester City, West Ham'ı yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı

İngiltere'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Manchester City, West Ham United karşısında arka arkaya 20. maçını stoperlerinin golleriyle kazandı.

İngiltere Premier Lig'de lider manchetser City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ruben Dias ve 68. dakikada John Stones kaydetti. West Ham United'ın tek golü 43. dakikada Michail Antonio'dan geldi.

DIAS İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Manchester City'nin 68 milyon euroluk transferi Ruben Dias, İngiliz ekibinde ilk golünü attı. Sakatlık sonrası formasına yeniden kavuşan Sergio Aguero, uzun süre sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Arjantinli bu sezon 6. lig maçına çıktı.

Arka arkaya 20. resmi maçında galibiyete ulaşan Manchester City puanını 62'ye yükseltti. West Ham United 45 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City haftaya Manchester United'ı ağırlayacak. West Ham United, Leeds United'ı konuk edecek.

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