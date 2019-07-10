Manchester City Sezon Öncesi Eğitimine Başladı
Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.
Pepperiola, sezon öncesi ilk oturumu yönettiği için Manchester City yaz tatilinden döndü. Aymeric Laporte, Claudio Bravo, Danilo ve yeni imzalayan Rodri, katılan oyuncular arasındaydı.
Kaynak: Dugout
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