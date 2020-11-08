Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı

Premier Lig'de haftanın dev maçında Manchester City, Liverpool'u konuk etti. Deplasmanda öne geçen Liverpool üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. City'de De Bruyne penaltı atışından yararlanamadı.