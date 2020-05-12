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Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı

İngiliz devi Manchester City'nin sahibi City Football Group (CFG), Belçika takımı Lommel'i satın aldı. Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.

Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
12.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Belçika takımı Lommel'i satın aldı.

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.

Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.

ABD'DE, AVUSTRALYA'DA, JAPONYA'DA DA KULÜPLERİ VAR

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.

Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.

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