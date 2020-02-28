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Manchester City'nin Lig Kupası Zaferleri

Manchester City, 2010'larda İngiltere Lig Kupası'na damga vurdu. 2014 yılında Sunderland'i 3-1, 2016'da Liverpool'u penaltı atışlarıyla, 2018'de Arsenal'i 3-0 ve 2019'da Chelsea'yi de penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı dört kez kazanan City, 2020'de bu sefer Aston Villa'ya karşı kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

28.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:22

, 2010'larda İngiltere Lig Kupası'na damga vurdu. 2014 yılında Sunderland'i 3-1, 2016'da 'u penaltı atışlarıyla, 2018'de 'i 3-0 ve 2019'da Chelsea'yi de penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı dört kez kazanan City, 2020'de bu sefer 'ya karşı kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Kaynak: Dugout

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