Manchester City'nin Lig Kupası Zaferleri

28.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:22

Manchester City, 2010'larda İngiltere Lig Kupası'na damga vurdu. 2014 yılında Sunderland'i 3-1, 2016'da Liverpool'u penaltı atışlarıyla, 2018'de Arsenal'i 3-0 ve 2019'da Chelsea'yi de penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı dört kez kazanan City, 2020'de bu sefer Aston Villa'ya karşı kupayı kaldırmak için mücadele edecek.