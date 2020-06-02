Manchester City'nin Gillingham'ı Yendiği Unutulmaz 1999 Play-Off Finali 1998-99'da İkinci Lig'den Birinci Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirlemek için 30 Mayıs 1999'da Wembley Stadyumu'nda oynanan bir futbol maçı en ikonik finaller arasında girdi. Manchester City, Gillingham'ı penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup ederek Birinci Lig'e yükseldi.

1998-99'da İkinci Lig'den Birinci Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirlemek için 30 Mayıs 1999'da Wembley Stadyumu'nda oynanan bir futbol maçı en ikonik finaller arasında girdi. Manchester City, Gillingham'ı penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup ederek Birinci Lig'e yükseldi. Kaynak: Dugout