Manchester City'nin evinde Aston Villa'yı 3-0 yendiği maçta perdeyi İlkay Gündoğan kapattı

26.10.2019 16:33

EtihadStadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Raheem Sterling, 65. dakikada Kevin de Bruyne ve 70. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. City'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandinho 87. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 22 yaparak lider Liverpool'u takibini sürdürürken, Aston Villa 11 puanda kaldı.