Manchester City'nin Etihad'da Everton'a Attığı En İyi Goller

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17

Manchester City'nin, Mario Balotelli, Raheem Sterling and Sergio Agüero gibi eski ve güncel yıldızlarıyla sahası Etihad'da Everton'a karşı bulduğu en güzel golleri sizler için derledik.