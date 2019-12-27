Manchester City'nin Etihad'da Everton'a Attığı En İyi Goller
Manchester City'nin, Mario Balotelli, Raheem Sterling and Sergio Agüero gibi eski ve güncel yıldızlarıyla sahası Etihad'da Everton'a karşı bulduğu en güzel golleri sizler için derledik.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
Manchester City'nin, Mario Balotelli, Raheem Sterling and Sergio Agüero gibi eski ve güncel yıldızlarıyla sahası Etihad'da Everton'a karşı bulduğu en güzel golleri sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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