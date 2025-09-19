Manchester City Napoli maç özeti ve golleri! (VİDEO) Manchester City Napoli geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Manchester City Napoli maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Napoli maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Napoli maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇ ÖZETİ

Manchester City Napoli maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Manchester City Napoli özet bölümünde yer alan bilgilerden Manchester City Napoli geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

MANCHESTER CİTY NAPOLİ ÖZET

Manchester City Napoli maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City Napoli maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğüyle sona erdi.

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Manchester City Napoli maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.