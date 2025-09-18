Manchester City Napoli hangi kanalda? Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Manchester City Napoli maçı hangi kanalda? Manchester City Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester City Napoli maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Napoli maçı yayın bilgisi haberimizde...

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Napoli maçı Tabii Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City Napoli maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor 1'den izleyebilecekler.

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Napoli maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.