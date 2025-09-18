Haberler

Manchester City Napoli hangi kanalda? Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Manchester City Napoli hangi kanalda? Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester City Napoli maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Napoli maçı yayın bilgisi!

Manchester City Napoli maçı hangi kanalda? Manchester City Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester City Napoli maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Napoli maçı yayın bilgisi haberimizde...

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Napoli maçı Tabii Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City Napoli maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor 1'den izleyebilecekler.

Manchester City Napoli hangi kanalda? Manchester City Napoli maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

MANCHESTER CİTY NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Napoli maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lionel Messi imzayı atıyor

Lionel Messi imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.