Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 18 yıl sonra yenmeyi başardı

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor, kendisini savundu

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 4-1 yendi ve 2003'ten sonra Anfield Road'da ilk galibiyetini aldı. City bu galibiyetle, üst üste 14. resmi maçını da kazanmış oldu.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Manchester City, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Manchester City 4-1'lik skorla kazandı ve Liverpool'da sorunlar çok daha derin bir hal aldı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 49. ve 73. dakikalarda İlkay Gündoğan, 76. dakikada Sterling ve 83. dakikada Foden'dan geldi. Liverpool'un tek golünü 63. dakikada Muhammed Salah penaltıdan attı. Öte yandan İlkay Gündoğan, karşılaşmanın 37. dakikasında bir de penaltıdan yararlanamadı.

CITY REKORU EGALE ETTİ

Bu sonuçla üst üste 14. resmi maçını kazanan Manchester City, İngiltere'nin en üst liglerinde yakalanan en uzun seriyi yakaladı. (Preston; Ocak 1982 & Arsenal; Kasım 1987).

Öte yandan Raheem Sterling, Guardiola yönetimindeki 100. golünü attı ve Messi ile Agüero'nun ardından İspanyol hocanın 100 gol barajını geçen oyuncuları arasına katıldı.

LIVERPOOL'DA ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

Evinde oynadığı son 3 Premier Lig maçından yenilgiyle ayrılan Liverpool, Eylül 1963'ten sonra ilk kez içeride üst üste 3 mağlubiyet aldı. Ayrıca Liverpool, Mayıs 2003'ten sonra ilk kez evinde Manchester City'ye karşı yenilgi aldı.

Galibiyetin ardından Manchester Cİty puanını 50 yaptı ve 1 maçı fazla olan en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkı 5'e yükseldi. Son 5 maçın 3'ünde yenilgi alan Liverpool ise 40 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City evinde Tottenham'ı konuk edecekken, Liverpool deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak.