Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı Manchester City'li oyuncular Premier Lig'in 32. haftasında karşılaştıkları Liverpool'lu futbolcuları maç öncesinde şampiyon olmaları dolayısıyla alkışlayarak tebrik etti.

Manchester City'den şampiyon olan rakibine büyük jest. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki Manchester City-Liverpool maçı öncesinde Manchester ekibinin oyuncuları ve teknik heyeti, rakip futbolcuları çıkışları esnasında alkışladı. Manchester City ile zirve mücadelesi veren Liverpool, geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu zaferle Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu elde eden Kırmızılar, 30 yıl sonra bu sevinci yaşamıştı.