Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Manchester City ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City, sahasındaLeeds United'i ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
MANCHESTER CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City - Leeds United maçı 14 Aralık Salı günü saat 23:00'da oynanacak.
MANCHESTER CİTY - LEEDS UNİTEDMAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Leeds United maçı 14 Aralık Salı günü saat 23:00'da oynanacak. KarşılaşmaS Sport 2'decanlı yayınlanacak.
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