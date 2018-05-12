Manchester City Kalecisi Ederson, Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

Premier Ligi rekor puanla şampiyon tamamlayan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, tarihi başarısıyla Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.

24 yaşındaki kaleci, Manchester City antrenmanında yaptığı kale vuruşunda topu 75.3 metre uzaklığa gönderirken, kale atışından en uzağa atılan vuruş rekorunun sahibi oldu.

SERTİFİKASINI ALDI

Ederson, bu vuruşun ardından Guinness rekorlar kitabına adını yazdırırken Instagram hesabından Guinness sertifikasının fotoğrafını paylaştı.

Sezon başında Benfica'dan 40 milyon Euro'ya transfer edilen Ederson, bu sezon görev aldığı 45 maçta 36 gol yerken 21 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.