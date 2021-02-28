Manchester City, Erling Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund'la masaya oturacak

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Dortmund forması giyen ve çıktığı 44 maçta 43 gol atma başarısı gösteren Erling Braut Haaland bu yaz takımdan ayrılabilir. Altın çocuk inanılmaz performansıyla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdi. Babası Alf-Inge'in de bir dönem formasını giydiği İngiliz kulübü, genç golcü için 100 milyon sterlinlik bir teklif yapacak.

İngiliz Daily Mail gazetesinde çıkan habere göre, Manchester City'nin başarılı antrenörü Pep Guardiola, her ne pahasına olursa olsun, Haaland'ı takıma katmak istiyor. Öyle ki, oyuncunun Mino Raiola tarafından temsil edilmesi dahi umrunda değil.

RAIOLA'YA RAĞMEN TRANSFERDE ISRARCI

İlk kez 2010 yılında karşı karşıya gelen Raiola-Guardiola ikilisi, İspanya futbolunun gündemine oturmuştu. Ibrahimovic'in menajeri Raiola, 2010 yılında, İsveçli golcüyü oynatmayan Guardiola için, "75 milyon euro değerindeki Ibrahimovic'i oynatmayan Guardiola gitsin akıl hastanesinde yatsın" demişti. O günden itibaren ikili arasındaki gerilim sona ermemişti. Ancak, İspanyol teknik adam, Haaland için Raiola'yı görmezden gelme niyetinde.

HAALAND İÇİN REKOR TEKLİF

Bu sezon Borussia Dortmund'la harikalar yaratan Haaland için Avrupa devleri sıraya girdi. Manchester City ise, Haaland'ı rakiplerine kaptırmamak adına izlenilmesi gereken bütün yolları deneyecek. City antrenörü Guardiola, Norveçli yıldızı kadrolarına katabilmek için 100 milyon sterlini gözden çıkardı.

BABASI DA MANCHESTER CITY FORMASI GİYDİ

Dortmund forması ile 44 maça çıkıp, 43 gol atan Haaland'ın bir sonraki kulübü merak ediliyor. Haaland'ın babası Alf-Inge, 2000-2003 yılları arasında Manchester City forması giymiş; 38 maçta, 3 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcunun kendisi gibi futbolcu babası, "Şu an için 10 takım Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor" şeklinde bir yorumda bulundu.

HAALAND OLMAZSA HARRY KANE

Pep Guardiola'nın Arjantinli forveti Kun Agüero, bu sezon sakatlıkları nedeniyle 34 resmi müsabakada forma giyemedi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuya yeni kontrat önermeyi düşünmeyen Guardiola, Agüero yerine Haaland'ın alınması gerektiğini yönetime bildirdi. Eğer, Haaland transfer edilmezse; ikinci sıradaki golcünün, yani Harry Kane'in alınmasını şart koştu. Kane için düşünülen ücret 90 milyon Sterlin. İngiliz forvet, bu sezon takımıyla 33 maça çıkıp 21 gol, 14 asist yapmıştı.