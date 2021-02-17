Manchester City'de sakatlanan İlkay Gündoğan, Everton maçında oynayamayacak

Son haftalarda İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen Türk Asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan Manchester City'e kötü haber geldi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Everton'la oynanacak karşılaşmada İlkay Gündoğan'ın kasık, Kevin De Bruyne'nin ise hamstring sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamayacağını açıkladı.

Bu sezon Premier Lig'de 18 maçta 11 gol atan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Liverpool'u 4-1, Tottenham'ı 3-0 yendiği son iki maçta ikişer gole imza atmayı başardı. Performansıyla övgüler alan 30 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de ocak ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

GUARDIOLA, iLKAY'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Pep Guardiola ise oyuncusu hakkında, "Birçok kez sahte dokuz olarak oynayabileceğini söyledim ve insanlar bana güldüler. Penaltıyı ve ardından iki golü atmak net bir eylemdi. Performansından çok memnunum, Ocak ayı için Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve hala bu şekilde oynamaya devam ediyor. Şubat ayında tekrar kazanabilir" diyerek oyuncusuna övgülerini dile getirmişti.