Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

25.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:40
Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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