Manchester City, Aguero'nun ayrılması durumunda Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor
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Manchester City, Aguero'nun ayrılması durumunda Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor

17.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:09

Sezon sonunda Sergio Agüero'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Manchester City, Erling Haaland'ı transfer listesine ekledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda biten kontratı ile takımdan ayrılması gündemde olan Sergio Agüero'nun alternatiflerini hazırlamış durumda.

Manchester ekibi, Arjantinli golcü Sergio Aguero'nun takımdan ayrılması durumunda yıldız futbolcunun boşluğunu Borussia Dortmund'lu Erling Haaland ile doldurmayı planlıyor.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

31 yaşındaki Aguero'nun Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek ve henüz yeni sözleşme konusunda iki taraftan da bir adım atılmış durumda değil.

Manchester City, Aguero'nun ayrılması durumunda Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor
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