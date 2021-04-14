Mamak'ta Bal Ormanı'nın startı verildi

Mamak Belediyesinin arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Bal Ormanı Projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı.

Mamak Belediyesinin arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Bal Ormanı Projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. 40'ı aşkın farklı bitki türünde fidanlar toprakla buluşacak.

Mamak Belediyesi, arıcılara tahsis edeceği bal ormanı ile ilçe ekonomisine büyük bir destek daha sağlamış olacak. Bal Ormanı Projesi'nin ilçenin bitki örtüsünü değiştireceğini ve ekonomik katma değer oluşturacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Arıcılığı geliştirme, erozyonu önleme ve mahalle halkına gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında fidanlarımız Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından dikilmeye başlandı. Arıcılığa yapılacak yeni yatırımlarla da ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabiri caizse kıraç toprakları tatlandıran bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bal ormanı çok önemli. Özellikle balın olabilmesi için arının sevdiği kokulu ağaçlar dikmek gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğümüze yoğun gayret ve destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman işbirliği içerisindeyiz, şehrimize, ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah güzel Mamak'ımıza elbirliği ile böyle güzel bir bal ormanı kazandırmış olacağız. Orada yapılacak üretim inşallah insanlarımıza şifa olur, doğaya büyük katkılar sağlanır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Mamak Belediyesi ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Mamak Bal Ormanı Projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Mamak'ta arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretim kalitesinin artırılması amacıyla 150 dönümlük alanda kurulacak bal ormanı için çalışmalar hız kazandı. Lavanta, alıç, badem, meşe, servi, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt, çakal eriği, fıstık çamı, kızılçam, sumak, iğde, ahlat, dut, mahlep, iğde ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türünden fidanlar toprakla buluşacak. Mamak Belediyesi bal ormanına ayrıca üreticiler için oturma alanları, kovan sehpası, yapay su havuzları ve bal sağma ünitesi yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı