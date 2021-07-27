Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi.

TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sezon bir üst lige çıkmak için play off oynayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamadığından bu güne ertelenmişti. Bu gün özel bir restaruntta çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanlığına Nuh Boyraz, yardımcılıklarına Alaattin Şevket Pehlivan ve Cengiz Maden, sekreterliğe Melih Meriç seçildi.

Genel kurulda, eski yönetim ve denetim kurulunun görevlerine devam etmelerine karar verildi.

Öte yandan spor branşlarında herhangi birisinin devredilmesi veya devir alınması konusunda yönetime yetki verildi. Toplantı Divan Kurulu Başkanı Nuh Boyraz tarafından sona erdirildi. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da genel kurul gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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