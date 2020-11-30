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Malatya Ticaret Borsası

30.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg47,0047,00
Naturel gün kurusu kayısı Kg33,5033,50
Kuru kayısı Kg21,0437,50
Gün kurusu kayısı Kg28,3928,39
Kesilmiş kuru kayısı Kg16,3816,38
Organik kuru domates Kg15,1415,14
Elma Kg 2,122,12

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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