Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: