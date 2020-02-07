Malatya Ticaret Borsası

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 nolu organik kuru kayısı Kg 23,91 23,91 Kuru kayısı Kg 12,60 14,80 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,50 6,50 Organik kuru kayısı Kg 12,00 12,00

Kaynak: AA