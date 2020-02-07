Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.
07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|23,91
|23,91
|Kuru kayısı
|Kg
|12,60
|14,80
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,50
|6,50
|Organik kuru kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
Kaynak: AA