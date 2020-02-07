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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 23,91 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 23,91

23,91

Kuru kayısı Kg12,60

14,80

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,50

6,50

Organik kuru kayısı Kg12,00

12,00

Kaynak: AA
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