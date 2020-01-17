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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.

17.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 32,50

32,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg8,41

8,41

Kuru kayısı Kg13,86

19,03

Naturel kuru kayısı

 Kg24,94

24,94

Kayısı çekirdeği içi acı Kg18,00

18,00

Kaynak: AA
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