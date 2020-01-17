Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.
17.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|32,50
|32,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,41
|8,41
|Kuru kayısı
|Kg
|13,86
|19,03
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|24,94
|24,94
|Kayısı çekirdeği içi acı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA