17.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 32,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 32,50 32,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,41 8,41 Kuru kayısı Kg 13,86 19,03 Naturel kuru kayısı Kg 24,94 24,94 Kayısı çekirdeği içi acı Kg 18,00 18,00

Kaynak: AA