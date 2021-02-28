Malatya'da, 10 Yaş Yüzme Şenlikleri yapıldı
Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 49 sporcunun katılımıyla 10 Yaş Yüzme Şenlikleri düzenlendi.
Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 49 sporcunun katılımıyla 10 Yaş Yüzme Şenlikleri düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 10 Yaş Yüzme Şenlikleri kapsamında Osman Çağlı Yüzme Havuzunda 11-12 Yaş 1. Vize, 13+ Baraj Geçme Yarışları yapıldı.
İki gün süren yüzme şenliklerine 27 Erkek, 22 kız olmak üzere 49 sporcu katıldı.
Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık gerçekleştirilen yüzme müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye