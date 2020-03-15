Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından oluşlan panik ortamıyla ilgili makarna stoklarının yeterli olduğunu ve gerek görülmesi halinde ihracat yapmayıp Türkiye'de her evi makarnaya boğacaklarını belirtti.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından marketlerdeki makarna rafları boşalırken yaşanan panikle ilgili Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, gerek görülmesi halinde Türkiye'deki her evin makarnaya boğabilecek kadar üretim yapıldığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'da da etkisini artıran koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Virüsün ülkemize gelmesinin ardından karantina durumunda yiyebilmek için vatandaşlar marketlere makarna almaya akın etti. Bazı marketlerde çekilen fotoğraflarda ise makarna raflarının boşaldığı görüldü.

"TÜRKİYE'DE HER EV MAKARNAYA BOĞULUR"

Türkiye'deki makarna üretimi ve stoğu hakkında Hürriyet'ten Eray Görgülü'ye konuşan Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı şunları söyledi "Vatandaşlar rahat olsun, panik yapmasın. Türkiye'de şu anda 800-900 bin tonluk atıl durum var. Yıllık ihracatımız 1.3 milyon ton, iç piyasa tüketimimiz 650 bin ton. Yıllık üretim kapasitemiz de 2.9 milyon ton. Geçici olarak ihracatı durdurduk. Tutup da kaos planı yapmamıza gerek yok. Gerekirse 15 gün daha ihracatı daha durdururuz, Türkiye'de her ev makarnaya boğulur."