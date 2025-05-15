Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?
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Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu da düğmeye bastı. Peki, Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirterek, başkan adayı olduğunu açıkladı. Peki, Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

MAHMUT USLU ZENGİN Mİ, SERVETİ NE KADAR?

Mahmut Nedim Uslu, 21 Ağustos 1947 yılında Adana'da doğdu. Türk iş insanı, eski basketbolcu ve koç. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir. 1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yapmıştır.

Mahmut Uslu serveti hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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