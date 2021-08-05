Mahmut Boz Turgutluspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahmut Boz Turgutluspor'da

Mahmut Boz Turgutluspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen Mahmut Boz'la sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen Mahmut Boz'la sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık mukavele imzalayan 30 yaşındaki stoper çok mutlu olduğunu söyledi. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mahmut, "Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor'u tercih ettim. Buradaki proje beni heyecanlandırdı. Düşünmeden teklifi kabul ettim ve buradayım. Doğru bir karar verdiğimi kulübe geldikten sonra anladım. Kulüpteki herkes çok sıcakkanlı" dedi. 


Mahmut Boz Turgutluspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahmut Boz Turgutluspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:35:42. #1.16#

title