Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi
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Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi

Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında aldığı disiplin soruşturması ve ceza kararları, mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus ortak yaptıkları açıklamada Avrupa Süper Ligi projesini yapıcı ve iş birlikçi bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a Avrupa Süper Ligi'ni kurdukları için UEFA tarafından verilen ceza kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Juventus, Real Madrid ve Barcelona tarafından yapılan ortak açıklamada, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüplerine karşı açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptalini içeren Madrid'deki mahkeme kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİNDE ISRARCILAR

Kararın UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki "tekelci" konumunu ele alacak Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı tarafından da değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada, futbolun karşı karşıya olduğu ciddi sorunlara karşı bütün kulüplere görev düştüğü vurgulandı. UEFA'nın kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak gördüğü iddia edilen açıklamada, tekelci yaklaşımın futbola ve rekabete zarar verdiği aktarıldı. Avrupa Birliği yasalarına uygun bir projenin başarısına güvenlerinin devam ettiğini belirten üç kulüp, futbolun paydaşlarıyla Avrupa Süper Ligi projesini yapıcı ve iş birlikçi bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona'yı sevindiren mahkeme kararı
Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona'yı sevindiren mahkeme kararı
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