The Last of Us Dizisinin İkinci Sezonunda Abby Karakterini Kaitlyn Dever Canlandıracak

İlk sezonu bu yılın başında yayına giren ve büyük bir başarı elde eden Hbo'nun merakla beklenen The Last of US dizisinin ikinci sezonuyla ilgili yeni bir gelişmede, önemli karakter Abby'nin oyuncu seçimiyle ilgili söylentiler dolaşmaya başladı.

Abby karakterin Kaitlyn Dever canlandıracak!

İçeriden bilgi sızdıran ünlü eğlence muhabiri Jeff Sneider, rol için Kaitlyn Dever'in seçildiğine dair bir sızıntı elde ettiğini iddia ediyor. Bu açıklama, dizi sorumlusu Craig Mazin'in Ağustos ayında yapım ekibinin Abby'yi canlandıracak aktrisi çoktan seçtiğini ima etmesinin ardından geldi.

İlginç bir şekilde Kaitlyn Dever başlangıçta dizideki bir diğer önemli rol olan ve nihayetinde Bella Ramsey tarafından canlandırılan Ellie rolü için seçmelere girmişti. Sneider'a göre, Dever'in Ellie rolü için yaptığı etkileyici seçmeler ve Hulu'nun "No One Will Save You" dizisindeki çarpıcı performansı oyuncu seçme ekibinin dikkatini çekmiş.

Abby rolünü ona verme kararı görünüşe göre olağanüstü oyunculuk yeteneklerinden kaynaklanıyor ve merakla beklenen TV uyarlamasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Sızıntıya rağmen, Dever'in temsilcileri Sneider'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi ve HBO da konuyla ilgili ağzını sıkı tuttu. Ancak Sneider, Abby'nin oyuncu kadrosuna ilişkin resmi bir karar alınmadığını vurgulamaya devam eden HBO'daki içeriden kişilerle konuştuğunu iddia ediyor. Bunun nedeni Dever'in rol için hala görüşmelerde bulunması olabilir ki bu da kanalın şu anda herhangi bir oyuncu detayını teyit etme konusundaki isteksizliğini açıklayabilir.

Sneider özellikle ilgi çekici bir ayrıntıya dikkat çekiyor: Kaitlyn Dever, dizi sorumlusu Craig Mazin'in Instagram'da takip ettiği 71 kişiden biri. Bu ince bir ipucu ya da sadece bir tesadüf olsa da, Dever'in The Last of US TV şovuna potansiyel katılımını çevreleyen devam eden söylentilere bir spekülasyon unsuru ekliyor.

Eğlence sektörü HBO ve Dever'in temsilcilerinden gelecek resmi onayı merakla beklerken, beğenilen video oyunu serisinin hayranları Kaitlyn Dever'in önümüzdeki sezonda Abby'nin zorlu rolünü üstlenmesinden ziyade Ellie'nin büyümüş halini canlandırmasını istiyorlar.

