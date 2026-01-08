Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisindeki başarısının ardından büyük bir reklam anlaşması imzaladı. Dizide canlandırdığı Cihan karakteri ile popülerliği daha da artan Akbaba, bir konut finansmanı markasının yüzü oldu. Akbaba'nın bu reklamdan 30 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
Uzak Şehir dizisinde Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, bu kez imzaladığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun yeni reklam projesinden elde edeceği kazanç magazin dünyasında ses getirdi.
Başarısını reklam dünyasına da taşıyanAkbaba reklamdan tam anlamıyla servet kazanacak.
30 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA
Magazin gündeminden Umut Ünver'in haberine göre, Ozan Akbaba bir konut finansmanı markasının yüzü oldu.
Akbaba'nın yer alacağı kampanyanın, önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı olarak yayınlanması bekleniyor.