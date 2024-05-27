DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun galibi 12-11'lik skorla Kırmızı Takım oldu. Nefise'nin sakatlığı sebebiyle yarışmadığı Kırmızı Takım ödül olarak kuzu kafes ve sotelenmiş sebze yedi. İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA. Mavi Takım'ın konseyinde yapılan oylama sonucunda Seda Ocak ikinci eleme adayı oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun galibi 12-11'lik skorla Kırmızı Takım oldu.
Nefise'nin sakatlığı sebebiyle yarışmadığı Kırmızı Takım ödül olarak kuzu kafes ve sotelenmiş sebze yedi.
İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA
Mavi Takım'ın konseyinde yapılan oylama şu şekilde; Seda 2, Ogeday 1, Batuhan 1. Böylece Seda Ocak ikinci eleme adayı oldu.