Torreira ile ayrılan Devrim Özkan'dan "Sevgi bitti mi?" sorusuna kaçamak yanıt

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ayrıldı. 2023 yılında başlayan fakat o dönemde de bir ayrılık yaşayan ünlü çiftten bir kez daha üzen haber geldi. Çift ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

DEVRİM'DEN KAÇAMAK YANIT

İlk kez soruları yanıtlayan Devrim Özkan ayrılığı doğruladı. 2.sayfada yer alan habere göre muhabirlerin, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna güzel oyuncu, "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"O SINIRI AŞMASINA FIRSAT VERME" DEMİŞTİ

Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.