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Torreira ile ayrılan Devrim Özkan'dan "Sevgi bitti mi?" sorusuna kaçamak yanıt

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın ayrıldığı doğrulandı. İlişkilerini 2023 yılında başlatan çift, o dönemde de bir ayrılık yaşamıştı. Ancak son gelen haberler, çiftin bir kez daha ayrıldığını ortaya koydu. Devrim Özkan, muhabirlerin 'Sevgi bitti mi?' sorusuna 'Hayat, ilişki bitti, herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için' yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ayrıldı. 2023 yılında başlayan fakat o dönemde de bir ayrılık yaşayan ünlü çiftten bir kez daha üzen haber geldi. Çift ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

DEVRİM'DEN KAÇAMAK YANIT

İlk kez soruları yanıtlayan Devrim Özkan ayrılığı doğruladı. 2.sayfada yer alan habere göre muhabirlerin, 'Sevgi bitti mi?' sorusuna güzel oyuncu, "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"O SINIRI AŞMASINA FIRSAT VERME" DEMİŞTİ

Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.

Torreira ile ayrılan Devrim Özkan'dan
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

İlişki değil parayı sömürmem bitti diyecektin

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