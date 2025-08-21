Dede Mesleğini Doğa ile Birleştiren Esnaf: Kuşlarla Yaşayan Mustafa Göktürk

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk, iş yerini bir doğa köşesine dönüştürdü. Kuşlarla kurduğu özel bağla hem işini hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatan Göktürk, kuşların cıvıltısının kendisine mutluluk verdiğini belirtiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dede mesleği olan soba ve mangal imalatını sürdüren Mustafa Göktürk, iş yerini adeta bir doğa köşesine çevirmiş durumda. Çalışırken kendisine eşlik eden farklı türdeki kuşlarla benzersiz bir ortam oluşturan Göktürk, bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

"Onların cıvıltısı sesi bana mutluluk ve huzur veriyor" diyen Göktürk, iş yerindeki muhabbet kuşları, kanaryalar ve Sultan papağanlarıyla kurduğu özel bağı anlatıyor. Kendi duygularının kuşlara yansıdığına inanan esnaf, mutlu anlarında kuşların da mutlu olduğunu, üzgün anlarında ise ona eşlik ettiklerini belirtiyor.

Hem işini hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatıyor

Yaz sıcaklarında kuşlarının serinlemesi için özel bir yöntem kullanan Göktürk, kafesteki kuşlara sirkeli su sıktığını söylüyor. Bu uygulamanın sadece serinletmekle kalmayıp, bit ve pire gibi zararlı canlıları da uzak tuttuğunu ifade ediyor. Kuşlarla birlikte çalışmanın kendisine büyük bir şevk verdiğini vurgulayan Göktürk, dede yadigarı mesleğini doğanın bir parçası haline getirerek hem işini hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatıyor. - KÜTAHYA

