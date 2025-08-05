Bülent Ersoy: Ekonomik yaşamakla ben, kuzey ve güney kutbu gibiyiz

Bülent Ersoy: Ekonomik yaşamakla ben, kuzey ve güney kutbu gibiyiz
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Trafikte turuncu bir araçla görüntülenen Bülent Ersoy, "ekonomik araçla dolaşıyor" yorumlarına tepki gösterdi. Diva, "Ekonomi ve ben, Kuzey ve Güney Kutbu kadar ayrı kavramlar" diyerek iddiaları sert bir dille yalanladı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, son günlerde sosyal medyada art arda yaptığı paylaşımlar ve gündem olan görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Önce 16 bin TL'lik alacağını ifşa eden Ersoy, ardından Antalya'daki villasına özel döner tezgahı kurdurmasıyla dikkat çekmişti. Tüm bu olayların ardından Diva, bu kez trafikte objektiflere yansıdı ve hakkında çıkan "ekonomik araçla dolaşıyor" yorumlarına sessiz kalmadı.

16 BİN TL'LİK BORÇ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımda, bir kişiye 16 bin TL borç verdiğini açıklayan Bülent Ersoy, "Benden yalvar yakar istediniz, insani duygularla verdim" diyerek duygusal manipülasyonlara maruz kaldığını belirtmişti. Diva, bu paylaşımını banka dekontlarıyla desteklemiş ancak gelen yorumların ardından söz konusu içeriği kaldırmıştı.

ANTALYA'DAKİ VİLLASINDA DÖNER ŞÖLENİ

Alacak açıklamasından kısa süre sonra ise Ersoy, yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki villasının havuz başına Ankara'dan özel olarak getirttiği döner ustası ve tezgahıyla magazin gündemine oturdu. Bu gösterişli sunum, Ersoy'un lüks yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Dönerci havuz başında misafirlere servis yaparken, Diva bu anları keyifle izledi.

Bülent Ersoy, Ekonomik Araçla Dolaşıyor İddialarına Yanıt Verdi

Bülent Ersoy, son olarak İstanbul trafiğinde görüntülendi. Kapüşonlu ve gözlüksüz haliyle dikkat çeken Diva'nın, içinde bulunduğu turuncu araç sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu görüntülerin ardından bazı haber sitelerinde "ekonomik araçla dolaşıyor" başlıkları atıldı.

Bülent Ersoy, Ekonomik Araçla Dolaşıyor İddialarına Yanıt Verdi

Söz konusu iddialara kayıtsız kalmayan Ersoy, Instagram hesabından sert bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı, " Dünkü gazetelerin bazılarında ve de bazı sosyal medya portallarında haber yapılıp yayınlanan yazılarınızla öldürdünüz gülmekten beni vallahi… Zira ekonomi ve ben bu dünyada yan yana gelemeyecek kuzey ve güney kutbu kadar birbirlerinden ayrı söylemler ve de yakıştırmalar bunlar!!! Zira... hayatımın hiçbir döneminde ekonomik olmadım, ekonomik yaşamadım!!! Ayrıca haberlerinizdeki yazmış olduğunuz yazılarınızda da bahsetmiş olduğunuz üzere o araba da benim değil, saç tasarımcım, makyörüm ve genel sahne koordinatörüm sevgili Paris Mehmet Yiğit'e ait bir araçtı o arabada!!! Aslında sizler de çok iyi tanırsınız Paris Mehmet'i. Umarım bir şaka yapmak istediniz herhalde bana…

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Utandığı konuya bak. Ben müsrifim bana iftira atmayın diyor

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

öteki dünyadada cennetle cehennem var görürsün kuzeyi güneyi ucube

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Haber YorumlarıDerunum:

Nicelik olarak değil de nitelik olarak ekonomiksin…

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