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Athena Gökhan, Galatasaray Başkanı'na gönderme yaptı

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Muhalif açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasından çıkarılan ünlü şarkıcı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gönderme yaparak, 'Yanak okşatarak şampiyon olan takımlar tebrik edilmez' dedi.

Muhalif açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasından çıkarılan ünlü şarkıcı,"Yanak okşatarak şampiyon olan takımlar tebrik edilmez" diyerek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gönderme yaptı.

"YANAK OKŞATARAK ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR TEBRİK EDİLMEZ"

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Athena Gökhan, Galatasaray'ın şampiyonluğuna siyasetin bulaştığını söyledi. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal olaylara karşı yaptığı açıklamalarla tanınan Gökhan Özoğuz, Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanağını okşamasına atıfta bulunarak;

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"-Yanak okşatarak şampiyon olan takımlar tebrik edilmez" dedi. Taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye her şekilde sahip çıktığını söyleyen Özoğuz "Bu sene yine siyaset şampiyonluğu, hakemlerle yalan kartlarla, Ali Cengizlerle, para pulla bile şansı son maça kalan suratlarını okşadıklarına verdi. Bu kirli ve tiynetsiz düzene karşı onurlu ve şerefli duruşuyla Fenerbahçe her zaman bunların karşısında dimdik duracaktır " dedi.

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KURTLAR VADİSİ'NİN MURO'SU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın şampiyonluğuna tepki gösterenler arasında yer alan oyuncu Mustafa Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye gönderme yaptı . Üstündağ "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum. Gecenin kazananı Büyükekşi oldu" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

O Ses Türkiye Dursun Özbek Acun Ilıcalı Galatasaray Athena Magazin Spor Güncel Haberler

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