Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
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Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Spor

14 yaşındaki Atletico Madrid taraftarı LaLiga şampiyonluk kutlaması sırasında hayatını kaybetti. İspanyol ekibi acı haberi doğrularken genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmadı. El Pais'e göre genç taraftar, seyahat ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.

İspanya La Liga'da 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in taraftarlarının yaptığı kutlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmazken, El Pais'e seyahet ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.

Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir taraftar hayatını kaybetti

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atletico Madrid kulübü, genç taraftarın ölümünün ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Ani ölüm, Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarını gölgede bıraktı.

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