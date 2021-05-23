Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

14 yaşındaki Atletico Madrid taraftarı LaLiga şampiyonluk kutlaması sırasında hayatını kaybetti. İspanyol ekibi acı haberi doğrularken genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmadı. El Pais'e göre genç taraftar, seyahat ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.