Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
14 yaşındaki Atletico Madrid taraftarı LaLiga şampiyonluk kutlaması sırasında hayatını kaybetti. İspanyol ekibi acı haberi doğrularken genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmadı. El Pais'e göre genç taraftar, seyahat ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.
İspanya La Liga'da 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in taraftarlarının yaptığı kutlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Genç taraftarın ölüm nedeni açıklanmazken, El Pais'e seyahet ettiği minibüsün penceresinden dışarıya sarkarken bir otoparkın girişinde kafasını çarptı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Atletico Madrid kulübü, genç taraftarın ölümünün ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Ani ölüm, Madrid'deki şampiyonluk kutlamalarını gölgede bıraktı.