Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon Sabalenka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon Sabalenka
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty'i 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty'i 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty ile klasmanın 7. basamağındaki Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.

Sabalenka, 1 saat 39 dakika süren müsabakada 6-0, 3-6 ve 6-4'lük setlerle güçlü rakibi Barty'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Madrid Açık toprak kortta ilk zaferini kazanan Belaruslu tenisçi, kariyerindeki 10. şampiyonluk kupasını elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon Sabalenka - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:23:37. #1.14#

title